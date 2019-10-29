2019-10-29T12:37:57+03:00
Экономика

Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат

Поэтому методику для подсчета финансового состояния населения нужно менять
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Бедных россиян гораздо больше, чем указывает Росстат, уверены экспертыБедных россиян гораздо больше, чем указывает Росстат, уверены экспертыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Минэкономразвития предлагает поменять методику подсчета бедных россиян. Если идея найдет отклик, то Росстат будет тщательнее проверять сведения о доходах жителей страны, а потом сравнивать их с данными ФНС и ПФР.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг отметил, что показатели бедности в России стали расти. Если Росстат заявляет, о 50% семей, которым хватает денег только на еду и одежду, то экономисты видят другую тенденцию.

- Тех, кто может позволить себе покупать предметы длительного пользования, учить детей, хорошо питаться всего 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Доходы людей падают и первым признаком служит увеличение популярности микрозаймов, -комментирует ИА «НСН» академик.

Падение доходов напрямую связано с целым рядом новых поборов, которые были введены в стране.

- Платежи за капитальный ремонт, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. И многое другое, за что приходится платить населению. Рост зарплат не успевает за платежами, люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, - рассуждает член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Ранее эксперты объяснили откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо. Оказывается, очень состоятельными людьми можно полностью заселить город вроде Сыктывкара

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов