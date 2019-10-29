Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-29T12:37:57+03:00

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Минэкономразвития предлагает поменять методику подсчета бедных россиян. Если идея найдет отклик, то Росстат будет тщательнее проверять сведения о доходах жителей страны, а потом сравнивать их с данными ФНС и ПФР.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг отметил, что показатели бедности в России стали расти. Если Росстат заявляет, о 50% семей, которым хватает денег только на еду и одежду, то экономисты видят другую тенденцию.

- Тех, кто может позволить себе покупать предметы длительного пользования, учить детей, хорошо питаться всего 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Доходы людей падают и первым признаком служит увеличение популярности микрозаймов, -комментирует ИА «НСН» академик.

Падение доходов напрямую связано с целым рядом новых поборов, которые были введены в стране.

- Платежи за капитальный ремонт, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. И многое другое, за что приходится платить населению. Рост зарплат не успевает за платежами, люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, - рассуждает член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Ранее эксперты объяснили откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо. Оказывается, очень состоятельными людьми можно полностью заселить город вроде Сыктывкара

ИСТОЧНИК KP.RU