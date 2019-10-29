2019-10-29T12:39:35+03:00
Общество

Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях

С 4 ноября жалобы сахалинцев в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «ВКонтакте» будут считаться официальным запросом
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях. По его инициативе предложения или жалобы граждан, касающиеся благоустройства и других общественно-важных вопросов, будут считаться официальным запросом. Они должны быть обязательно рассмотрены органами местного самоуправления. Об этом Валерий Лимаренко рассказал жителям области в соцсетях. Губернатор предложил сахалинцам и курильчанам вместе доработать официальный документ, который будет регламентировать работу чиновников с обращениями.

- По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте», приобретут официальный характер, - рассказал Валерий Лимаренко. - Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ. Главное в нашей работе - решать проблемы людей. А это невозможно без тесной коммуникации с жителями региона. Поэтому будем и дальше развивать это направление. Причем не только на региональном, но и муниципальном уровне.

Губернатор Валерий Лимаренко обратился к жителям области в соцсетях. Фото: соцсети.

Губернатор Валерий Лимаренко обратился к жителям области в соцсетях. Фото: соцсети.

Свои предложения по работе обратной связи жители региона могут вносить до 1 ноября 2019 года. Планируется, что документ, регламентирующий работу с обращениями в соцсетях, будет принят 4 ноября. С этого дня все сообщения жителей региона в соцсетях губернатора области будут считаться официальными, и чиновники должны будут оперативно реагировать на них.

Если обращение в соцсетях будет касаться интересов многих жителей города или поселка – например, вопросы ремонта фасадов, дорог, благоустройства дворов, ответ будет опубликован на сайтах местных органов самоуправления. Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул: на ответ чиновникам дается не более суток.

Первое время система обратной связи на обращения в соцсетях будет работать на Сахалине в тестовом режиме. Через три месяца, когда ее «обкатают», она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионе.

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