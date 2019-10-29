2019-10-29T12:50:59+03:00
Политика

В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Инициатива принадлежит американскому конгрессмену Энди Барру
Елена АКИМОВА
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В Совфеде уверены, что США не смогут повлиять на реализацию проекта "Северный поток -2"В Совфеде уверены, что США не смогут повлиять на реализацию проекта "Северный поток -2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что иначе как конвульсиями идею ввести новые санкции против «Северного потока -2» назвать нельзя.

Инициатива принадлежит американскому конгрессмену Энди Барру, он уверен, что нужно оказать давление на трубоукладочные суда и иностранные субъекты, играющие ключевую роль в строительстве.

- Это конвульсии США. Они не могут остановить строительство «Северного потока — 2» и на последнем издыхании делают подобные высказывания и принимают решения. Всё это выглядит крайне нелицеприятно для Штатов, — сказал сенатор RT.

Он так же отметил, что прикрываясь политическими целями и вводя санкции, Вашингтон на самом деле борется с конкурентами, которые «действительно могут обеспечить Европу надёжными поставками газа».

- «Северный поток -2» не остановят. Ни его, ни какие -то другое проекты, - заключил Цеков.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Барра. Конгрессмен уверен, что газопровод необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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