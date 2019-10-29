2019-10-29T13:57:43+03:00
Здоровье

Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи

По поручению губернатора Валерия Лимаренко с 1 ноября бесплатная услуга заработает во всех поликлиниках региона
Ирина СУХАНОВА
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Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.Сахалин первым в России запустит медконсультации по видеосвязи. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.
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Сахалинцы первыми в стране воспользуются возможностями телемедицины: с 1 ноября во всех поликлиниках региона появится бесплатная услуга медконсультаций по видеосвязи. По инициативе губернатора области Валерия Лимаренко жители Сахалина и Курильских островов смогут попасть на онлайн-прием к более чем 20 специалистам из Москвы.

- Для нас очень важно решить кадровую проблему здравоохранения, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко. - В этом году мы привлекли на работу в область более 200 врачей. Еще столько же нам не хватает. Возможности телемедицины помогут нам уже до конца этого года существенно сократить потребность в узких специалистах. Сахалинцы и курильчане смогут получать полноценные профессиональные медицинские консультации. Их будут давать высококвалифицированные врачи, кандидаты и доктора медицинских наук.

Первые онлайн-консультации уже прошли в тестовом режиме в поликлиниках Южно-Сахалинска. Одна из пациенток, жаловавшаяся на боли в спине, смогла уточнить свой диагноз у столичного эксперта.

- Считаю, что это очень правильная и хорошая идея. У нас не всегда можно вовремя попасть к нужному врачу, - считает жительница Южно-Сахалинска.

Для того, чтобы записаться на онлайн-консультацию, пациентам нужно будет получить направление терапевта. К услугам московских медиков сахалинские поликлиники будут прибегать в сложных случаях.

- Бывают ситуации, когда островные медики не в силах помочь пациентам, - подчеркнул глава регионального минздрава Владимир Ющук. - Не хватает квалификации, опыта. Тогда лечащий врач также будет записывать на прием к узкому специалисту по видеосвязи. На следующей неделе мы заканчиваем подготовку медучреждений к применению этой технологии. Важный момент: видеосвязь проходит по закрытым каналам, поэтому личные данные людей будут надежно защищены.

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@TrueKPRU
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