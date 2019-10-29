2019-10-29T14:21:20+03:00
Политика

Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой

Однако представитель Кремля отметил, что «нет худа без добра» и рассказал о плюсах ограничительных мер
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: обмен санкциями является вынужденной меройПесков: обмен санкциями является вынужденной меройФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва не выступала инициатором санкций, поэтому ограничения со стороны России стали вынужденной мерой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия не была инициатором этого санкционного обмена (…) мера вынужденная, и, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями, не по нашей инициативе», - сказал представитель Кремля

Вместе с тем, как подметил Песков, «нет худа без добра». По его словам, в таком «обмене» есть «определенные плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики.

Напомним, в июне Евросоюз одобрили продление санкций против Москвы по Крыму. Ограничительные меры растянутся еще на год. Впервые они были введены в марте 2014 года из-за вступления крымского полуострова в состав России вступили в силу. Позднее к ним добавились ограничительные меры из-за событий в Донбассе и инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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