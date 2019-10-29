ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-29T15:11:22+03:00

Планы по сотрудничеству на ближайшую перспективу предполагают совместную научно-исследовательскую деятельность, направленную на решение актуальных проблем нефтегазовой отрасли, а также подготовку кадров

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Церемония подписания соглашения состоялась в Белом зале университета. В ней приняли участие ректор ТюмГУ Валерий Николаевич Фальков и заместитель генерального директора – директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени Олег Анатольевич Залевский.

Стоит отметить, что соглашение о сотрудничестве Филиала «КогалымНИПИнефть» и ТюмГУ – это далеко не первый шаг в совместной работе. В настоящее время около 15% работников Филиала являются выпускниками университета.

Вместе с тем руководители выразили надежду, что формализация отношений сторон сделает их еще более структурированными и эффективными, поэтому к соглашению уже прилагается дорожная карта с перечнем конкретных мероприятий. Так, по-новому и в соответствии с отраслевыми приоритетами будет строиться работа по подготовке специалистов. Практико-ориентированный характер обучения ТюмГУ позволят готовить специалистов, способных выдерживать высокую конкуренцию и обладающих необходимыми компетенциями.

Олег Анатольевич Залевский: ТюмГУ, на наш взгляд, становится серьезным конкурентом для отраслевых нефтегазовых университетов, это и новая «Политехническая школа», в которой реализуется магистерская программа «Концептуальный инжиниринг», и магистерская программа «Физика недр» Физико-технического института. Стоит отметить, что деятельность ряда научно-исследовательских коллективов университета напрямую связана с вопросами повышения нефтеотдачи, химической переработки нефти и газа, математического моделирования разработки месторождений, процессов и технологий добычи и транспорта углеводородов. Весь этот круг вопросов корреспондируется с научными и производственными задачами, которые сегодня решает Филиал «КогалымНИПИнефть». Все это говорит о хороших перспективах совместной научно-исследовательской работы.

Валерий Николаевич Фальков: Для нас ЛУКОЙЛ, безусловно, является стратегическим индустриальным партнером, поэтому наша совместная работа с Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени даст ощутимый результат не только научного обеспечения производственной деятельности предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западно-Сибирском регионе, но и будет способствовать развитию межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Справка

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – единый научно-проектный комплекс бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» ПАО «ЛУКОЙЛ», центр управления всей инновационной деятельностью ЛУКОЙЛ: от анализа проблемных вопросов до распространения успешных инноваций по структурам Группы.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени – один из ведущих научно-исследовательских и проектных институтов в стране. Основными задачами Филиала «КогалымНИПИнефть» являются: выполнение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области геологоразведки, бурения, разработки и обустройства нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождений с целью прироста запасов, стабилизации добычи углеводородов на месторождениях и рационального использования минерально-сырьевой базы.