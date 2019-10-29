2019-10-29T15:48:49+03:00
В мире

На Корсике пожилые туристы пять дней искали выход из леса

На курорт они приехали отмечать 40-летие брака
Юлия САЛЬНИКОВА
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У пострадавших обезвоживаниеУ пострадавших обезвоживаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожилые туристы приехали отметить 40-летие свадьбы на Корсику, но праздничная программа сорвалась буквально на следующий день после начала путешествия. Пять дней своего отпуска они провели в лесу, без гостиничных удобств, сотовой связи, еды и теплой одежды.

Как сообщает телеканал France3, Ив и Патриссия Розэ пошли 24 октября смотреть на водопада Piscia di Gallo. А когда собрались обратно, свернули не на ту дорожку и оказались в лесу. Выйти из зарослей им не удалось ни в тот же день, ни спустя пару дней. Все это время пожилую пару искали спасатели. Обнаружить замерзших и голодных туристов удалось только на пятые сутки.

У женщины была вывихнута лодыжка, поэтому в последние дни туристы даже перестали искать выход из леса.

- Супругам Розэ пришлось все это время питаться дикими ягодами, - рассказал глава поисковой группы лейтенант Янн Бег.

Медики забрали туристов на вертолете в больницу города Аяччо. У пожилых людей сильное обезвоживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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