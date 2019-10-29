Бывшего депутата Государственной Думы обокрали в центре Москвы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-29T16:10:22+03:00

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В полицию обратился бывший депутат Государственной Думы РФ, а ныне председатель совета директоров крупной компании Валерий Д. Мужчина рассказал оперативникам, что днем 28 октября он припарковал свою "Toyota Camry" у одного из зданий по улице 2-я Тверская-Ямская и ушел по делам. Вернувшись, Валерий обнаружил, что стекло пассажирской двери его автомобиля разбито, а из салона похищены все ценности.

"Было установлено, что из автомобиля Валерия Д. грабитель похитил дорогостоящий портфель со служебной документацией, планшет марки "Apple", а также очки марки "Cartier". Общий ущерб от действий грабителей составил 165 000 рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего. Правоохранители разыскивают вора, оставившего бывшего депутата Госдумы без очков и документов.

ИСТОЧНИК KP.RU