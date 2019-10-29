2019-10-29T16:51:01+03:00
В мире

В Минобороны опровергли информацию об обстреле российских военных полицейских в Сирии

Ранее в СМИ появилась информация об артиллерийском обстреле погранперехода «Дарбасийя»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российские военные полицейские контролируют турецко-сирийскую границуРоссийские военные полицейские контролируют турецко-сирийскую границуФото: Александр КОЦ
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Информацию об обстреле подразделения российской военной полиции, находящегося в Сирии, в министерстве обороны России назвали недостоверной. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что атака совершена на погранпереход «Дарбасийя» в сирийской провинции Хасеке.

Сообщалось о нескольких пострадавших, граждане какой страны они, не уточнялось.

- Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности, - приводит слова представителя российского Центра по примирению враждующих сторон ТАСС.

Российские военные полицейские начали патрулирование турецко-сирийской границы после того, как в Сочи президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подписали меморандум о взаимопонимании. Один из пунктов договора предусматривает введение дополнительных российских войск в Сирию для контроля за ситуацией. В Сирию направили дополнительно 276 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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