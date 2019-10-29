Трамп заявил, что заместитель аль-Багдади убит американскими военными

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-29T17:09:47+03:00

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Дональд Трамп подтвердил, что главный приемник аль-Багдади был также убит в ходе спецоперации американских военных. О смерти главаря запрещенной в России организации «Исламское госудраство» американский президент сообщил в воскресенье 27 октября. Аль-Багдади находился в сирийском городе Идлиб. Разведка доложила американским военным о местонахождении террориста. Он ликвидирован при попытке скрыться.

В американских СМИ появилась информация, что числе других убитых был приемник аль-Багдади. Чтобы это подтвердить потребовалась экспертиза. Во вторник 29 октября Трамп написал в твиттер, что только что получил подтверждение.

- Заместитель Абу Бакра аль-Багдади, террориста номер один, был ликвидирован американскими войсками. Скорее всего, занял он бы место лидера организации - теперь он тоже мертв! – написал Трамп.

Речь идет вероятно об Абу Хасан аль-Мухаджире. Fox News называет его возможным преемником аль-Багдади, он был известен как самозваный «калиф», правая рука и представитель ИГИЛ (запрещенная в России организация). Аль-Мухаджире по версии журналистов телеканала убит в провинции Алеппо во время отдельного нападения американских войск.

ИСТОЧНИК KP.RU