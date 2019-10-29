2019-10-29T17:57:43+03:00
Спорт

Спортивные площадки для подготовки к сдаче ГТО появятся в селах Чувашии

Необходимое оборудование уже доставили в районы республики
Ольга АНТОНОВА
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Сразу в девяти районах Чувашской Республики появятся площадки с установленным спортивным оборудованием для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Работа по их монтажу идет в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах. Уже залиты бетонные основания, укладывают специальное полимерное покрытие, монтируют дренажные системы. Стоимость оборудования одной площадки - 3 млн рублей.

Как заявил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, все необходимое оборудование, утверждённое приказом Минспорта России, компания-подрядчик уже доставила в районы. Теперь задача муниципалитетов — до конца года закончить работы по их установке. Обещают успеть.

Каждая площадка будет оборудована турниками, брусьями, баскетбольным щитом с кольцом, уличными тренажерами под разные виды активности. Физкультурные объекты могут использовать в учебно-тренировочном процессе и профессиональные спортсмены, доступны они будут и для всех желающих, тех, кто просто любит спорт. Здесь жители районов смогут протестировать свои физические возможности и сдать нормативы ГТО.

Отметим, что всего за три года реализации программы «Спорт – норма жизни» в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО. На эти цели из федерального бюджета региону будет выделено более 49 млн рублей.

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@TrueKPRU
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