2019-10-29T18:17:51+03:00
В мире

Гибель тату-модели Zombie Boy не была самоубийством

Манекенщик Рик Дженест выпал из окна 1 августа 2018 года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
У тату-модели были проблемы со здоровьемУ тату-модели были проблемы со здоровьемФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Стала известна причина гибели 32-летнего манекенщика из Канады Рика Дженеста. Он получил известность, снявшись в клипе Леди Гаги. Необычная внешность мужчины запомнилась зрителям – все лицо, голова и тело модели были покрыты татуировками. Его прозвали "Зомби бой". В 2018 году 1 августа Дженест погиб. Он выпал из окна. Западные СМИ со ссылкой на полицию указали, что это было самоубийство. Мужчина якобы слышал голоса, к тому же употреблял запрещенные вещества.

В октябре 2019 года эту версию опроверг коронер, должностное лицо, специально расследующее смерти. Телеканал CTV News сообщает, что тату-модель погиб в результате травмы головы от удара. Он не планировал совершать самоубийство, по версии источника издания.

- Близкие друзья Рика сообщали, что он слышал голоса, когда употреблял запрещенные вещества, однако мистер Дженест не был под их воздействием и не находился в неадекватном состоянии, когда вышел на балкон третьего этажа, -сообщает Super.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер Ливана объявил об отставке из-за беспорядков в столице
Транспортный налог на Вологодчине снизят почти в два раза
Политолог усомнился в словах Зеленского об экономическом подъеме
Спортивные площадки для подготовки к сдаче ГТО появятся в селах Чувашии
Британские дети оденутся на Хэллоуин в костюм «Брексит Бугимена»
Беспорядки в Бейруте: Полиция оцепила демонстрантов, есть задержанные
Трамп заявил, что заместитель аль-Багдади убит американскими военными
В Минобороны опровергли информацию об обстреле российских военных полицейских в Сирии
Робот Федор не смог зайти в Google из-за «абсолютной честности»
Британский дайвер подал в суд Илона Маска из-за клеветы
Бывшего депутата Государственной Думы обокрали в центре Москвы
На Корсике пожилые туристы пять дней искали выход из леса
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину