Гибель тату-модели Zombie Boy не была самоубийством

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-29T18:17:51+03:00

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Стала известна причина гибели 32-летнего манекенщика из Канады Рика Дженеста. Он получил известность, снявшись в клипе Леди Гаги. Необычная внешность мужчины запомнилась зрителям – все лицо, голова и тело модели были покрыты татуировками. Его прозвали "Зомби бой". В 2018 году 1 августа Дженест погиб. Он выпал из окна. Западные СМИ со ссылкой на полицию указали, что это было самоубийство. Мужчина якобы слышал голоса, к тому же употреблял запрещенные вещества.

В октябре 2019 года эту версию опроверг коронер, должностное лицо, специально расследующее смерти. Телеканал CTV News сообщает, что тату-модель погиб в результате травмы головы от удара. Он не планировал совершать самоубийство, по версии источника издания.

- Близкие друзья Рика сообщали, что он слышал голоса, когда употреблял запрещенные вещества, однако мистер Дженест не был под их воздействием и не находился в неадекватном состоянии, когда вышел на балкон третьего этажа, -сообщает Super.

ИСТОЧНИК KP.RU