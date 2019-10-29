Руки прочь: домашние питомцы взяли под охрану беременную хозяйку

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-29T18:56:05+03:00

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Семья – это где тебя любят и готовы всегда защитить, даже если ты еще не родился. Появления на свет этого крохи ждут два маламута и кот и это самая надежная компания, которая готова оберегать покой крохи в 6 глаз и 12 лап даже от родителей.

В Сети обсуждают видео, на котором домашние питомцы показали себя в деле. Они трепетно смотрят на беременный живот хозяйки, пытаясь послушать что там внутри. Внушительных размеров мамалут нежно прикасается к будущей маме и пытается согреть кроху.

В какой-то момент до живота дотрагивается мужчина и это явно не по душе четвероногим. Рычать на хозяина нельзя, а вот ненавязчиво оттолкнуть его руку очень даже можно.

Поняв, что рядом двуногий конкурент, к маламуту подтягиваются еще один пес и кот. Это все верные стражи крохи и оберегать своего будущего хозяина они готовы круглосуточно.

Старания защитников оценили по достоинству.

У этого ребенка будут телохранители лучше, чем у королевской семьи, - шутят пользователи.

- Надо же какие преданные. Не каждый человек способен на такую любовь, - отвечают другие.

- Это они еще не знают, что бывает, когда дома появляется маленький карандаш, - смеются третьи.

Так или иначе, подобной преданности можно только позавидовать, пишет Ридус.

Собаки охраняют беременную хозяйку.

ИСТОЧНИК KP.RU