2019-10-29T21:49:32+03:00
Общество

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Законопроект должен пройти чтения в Госдуме, утверждение в Совете Федерации и одобрение президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект ждет рассмотрение в ГосдумеЗаконопроект ждет рассмотрение в ГосдумеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Новую систему пенсионных накоплений представили во вторник 29 первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. Законопроект получил название о гарантированном пенсионном плане. Новая система подразумевает возможность для россиян самостоятельно финансировать негосударственную часть пенсии. Предусмотрено стимулирование со стороны государства - пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.

- Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, - приводит слова Алексея Моисеева РИА Новости.

Сайт kp.ru выяснил, что представляет гарантированны пенсионный план. Система будет добровольной, вносить можно любую сумму, главное - с официальной зарплаты. Даже если человек начал делать взносы, это не обязывает его делать их постоянно. Прекратить можно в любой момент, равно как и возобновить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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