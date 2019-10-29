"Пятая победа подряд в КХЛ": "Спартак" обыграл "Йокерит" со счетом 4:2
Московский ХК "Спартак" победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в матче чемпионата КХЛ. Встреча команд прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8123 болельщиков.
Российские спортсмены отличились уже на девятой минуте игры. Хоккеист Михаил Котляревский забросил первую шайбу в ворота противника уже в начале игры. Также шайбы забросили Александр Хохлачев, Патрик Херсли и Мартиньш Карсумс.
Первую шайбу в ворота "Спартака" забросили Ахти Оксанен. Спустя несколько минут его эстафету подхватил Марко Анттила.
Символическое вбрасывание перед началом игры провел вратарь футбольного "Спартака" Александр Максименко.
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ИСТОЧНИК KP.RU