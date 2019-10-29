2019-10-29T23:38:30+03:00
Спорт

"Пятая победа подряд в КХЛ": "Спартак" обыграл "Йокерит" со счетом 4:2

Встреча команд прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8123 зрителей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Московский ХК "Спартак" победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в матче чемпионата КХЛ. Встреча команд прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8123 болельщиков.

Российские спортсмены отличились уже на девятой минуте игры. Хоккеист Михаил Котляревский забросил первую шайбу в ворота противника уже в начале игры. Также шайбы забросили Александр Хохлачев, Патрик Херсли и Мартиньш Карсумс.

Первую шайбу в ворота "Спартака" забросили Ахти Оксанен. Спустя несколько минут его эстафету подхватил Марко Анттила.

Символическое вбрасывание перед началом игры провел вратарь футбольного "Спартака" Александр Максименко.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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