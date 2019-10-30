Москва примет ответные меры после высылки дипломата РФ из Болгарии

СЕГОДНЯ 01:03 2019-10-30T01:03:39+03:00

Замминистра иностранных дел России заявил, что так "принято в дипломатической практике"

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии.

Он объяснил, что так "принято в дипломатической практике".

Накануне болгарские СМИ сообщили, что София потребовала у Москвы отозвать одного из своих дипломатов. Его якобы подозревали в разведывательной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU