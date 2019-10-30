Британский парламент одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов
В Лондоне уверены, что данные выборы решат судьбу Brexit
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Британские СМИ сообщают, что парламент Великобритании большинством голосов согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.
За эту инициативу проголосовали 438 человек, против — 20. Сообщается, что основные разногласия вызвала сама дата выборов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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