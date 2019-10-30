Эксперты по кибербезопасности зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

СЕГОДНЯ 02:48 2019-10-30T02:48:01+03:00

Хакеры опубликовали базу в Интернете 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов

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Эксперты по кибербезопасности из международной компании Group-IB обнаружили в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Сообщается, что это крепнейшая за последние несколько лет утечка данных.

Хакеры опубликовали базу в Интернете 28 октября, за нее просят 130 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU