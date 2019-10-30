Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов

СЕГОДНЯ 03:28 2019-10-30T03:28:26+03:00

Таким образом, на 30 сентября он составлял $82,95 млрд

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Министерства финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября текущего года составлял $82,95 млрд.

- В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен, - сказано в заявлении украинского Минфин.

При этом госдолг за прошедший месяц увеличился на $1,02 млрд.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU