Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
Таким образом, на 30 сентября он составлял $82,95 млрд
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В пресс-службе Министерства финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября текущего года составлял $82,95 млрд.
- В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен, - сказано в заявлении украинского Минфин.
При этом госдолг за прошедший месяц увеличился на $1,02 млрд.
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ИСТОЧНИК KP.RU