У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1
Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск
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Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сейсмологами у восточного побережья Камчатки.
- Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова, - отметили эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU