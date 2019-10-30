У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1

СЕГОДНЯ 05:06 2019-10-30T05:06:34+03:00

Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск

Изменить размер текста: A A

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано сейсмологами у восточного побережья Камчатки.

- Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова, - отметили эксперты.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU