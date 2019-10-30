"Важный сигнал надежды": МИД Германии прокомментировал разведение сил в Донбассе
В Министерстве иностранных дел Германии назвали начало процесса разведения сил и средств в украинском населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды». По словам немецких политиков, это "сигнал" для его жителей и прогрессом на пути к миру.
Представители ведомства заявили, что аналогичный процесс нужно продолжить в других частях регион.
- В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом — это важный сигнал надежды для местного населения, что наблюдается реальный прогресс на пути к миру, - сказано в официальном сообщении немецкого ведомства в соцсетях.
Ранее сайт kp.ru писал о том. что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого. Накануне лидер Незалежной провел два дня в населенном пункте, где провел ряд встреч с местными жителями, а также с военнослужащими.
ИСТОЧНИК KP.RU