Суд США приостановил решение о передаче американскому конгрессу полного доклада Мюллера
Американские СМИ сообщают, что апелляционный суд Штатов временно заблокировал решение о передаче конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому "российскому делу".
Ранее стало известно о том, что суд нижестоящей инстанции обязал американский минюст в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа к 30 октября передать палате представителей доклад спецпрокурора без поправок, внесенных при его обнародовании весной.
Однако Минюст США обжаловал это решение, пишет газета Politico.
Напомним, Роберт Мюллер расследовал обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году и слухи о "сговоре" Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Мюллер завершил собственное расследование это весной, подтвердив, что якобы Россия вмешивалась во внутреннюю политику США. Москва при этом все обвинения отрицает.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Дональда Трампа. Американские демократы уже проводят расследование в рамках данного дела.
Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.
ИСТОЧНИК KP.RU