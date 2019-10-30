2019-10-30T06:40:58+03:00
Политика

Суд США приостановил решение о передаче американскому конгрессу полного доклада Мюллера

Спецпрокурор расследовал обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Суд США приостановил решение о передаче американскому конгрессу полного доклада МюллераСуд США приостановил решение о передаче американскому конгрессу полного доклада МюллераФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщают, что апелляционный суд Штатов временно заблокировал решение о передаче конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому "российскому делу".

Ранее стало известно о том, что суд нижестоящей инстанции обязал американский минюст в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа к 30 октября передать палате представителей доклад спецпрокурора без поправок, внесенных при его обнародовании весной.

Однако Минюст США обжаловал это решение, пишет газета Politico.

Напомним, Роберт Мюллер расследовал обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году и слухи о "сговоре" Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Мюллер завершил собственное расследование это весной, подтвердив, что якобы Россия вмешивалась во внутреннюю политику США. Москва при этом все обвинения отрицает.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Дональда Трампа. Американские демократы уже проводят расследование в рамках данного дела.

Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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