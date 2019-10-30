Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-30T07:38:41+03:00

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Журналист Остап Дроздов назвал Донбасс «наихудшим регионом», а его жителей сравнил с животными в зоопарке. Такое высказывание писатель и журналист, как его представил в программе «Рандеву», он позволил себе в эфире Пятого канала.

- Я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело, - сказал он коллеге Янине Соколовой на камеру.

Он сказал, что считает ДНР «наихудшим регионом», потому что там «ничего кроме «Russia Today и Скабеевой не слушают».

- Пропащие люди, - заключил Остап Дроздов.

В завершение своего выступления он предложил лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства. Правда, это предложение касается только тех, кто остался, а не уехал из Донбасса.

Высказывание Дроздова возмутило пользователей Сети.

- Какой ужас! Сепаратизм и его поддержка с экрана телеканала! – писали зрители комментарии в видео передачи, выложенной в Ютуб.

- Чем больше таких, как он - тем дальше Донбасс от Украины.

Коллега Дроздова, журналист издания strana.ua Олеся Медведева намерена подать в суд на экс-телеведущего львовского канала.

ИСТОЧНИК KP.RU