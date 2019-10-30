Мария Бутина назвала самое страшное время в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-30T08:07:34+03:00

Она отметила, что больше никогда не планирует возвращаться в США

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Мария Бутина вернулась в Россию совсем недавно. Девушка провела в американской тюрьме 18 месяцев по обвинению в «шпионаже».

Сегодня она счастлива быть дома больше не собирается ехать в США. И даже не потому, что ей закрыли въезд ан 10 лет, а в целях безопасности.

- Первые мои слова, которые я сказала отцу, — я больше не уеду. Нет желания возвращаться в страну, которая так со мной поступила. И россиянам я бы порекомендовала воздержаться от путешествия на Запад. Русофобия там процветает в полный рост, - признается девушка.

Вспоминая свой арест и заключение, она признается, что самым страшным временем были 117 дней изоляции.

- Человек не создан быть в одиночестве. Это было самым тяжелым испытанием, когда тебе разрешают только выйти из камеры позвонить родителям и принять душ всего на два часа — с часу до трех ночи, - рассказывает «Известиям» Бутина.

Данный период жизни предопределил ее дальнейшие цели, Мария планирует заняться правозащитной деятельностью и бороться за права тех, кто находится в местах лишения свободы.

- Прежде всего я, конечно, говорю о российских гражданах за рубежом, но в том числе и об американках девочках, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах, - заключает россиянка.

Об этих ужасах она знает лично и делилась с kp.ru.

- Русских в американских тюрьмах очень мало. Практически нет. Я сидела в основном с американками. Работала на кухне. Надсмотрщики издевались над нами постоянно. Могли кидаться яйцами. Один раз вдруг пришел к нам на кухню, построил всех и стал демонстративно есть перед нами арбуз. Сидельцам такие изыски не положены, конечно. Но это ладно, можно все выдержать. В тюрьме нередки были случаи, когда заключенные беременели от надсмотрщиков. Никто ни с чем не разбирался, а беременную просто напросто переводили в другую тюрьму подальше от глаз, - призналась Мария Бутина.

Ее возвращение совпало с еще один событием, которое связано с россиянами в американских тюрьмах - это отказ в выдачи российского летчика Константина Ярошенко. Он отбывает 20-летний срок по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

- Когда Бутину освободили, я радовалась очень, думала, что следующий — мой муж. Когда она летела в самолете, нам пришло известие, что в депортации отказали. Шок был не то слово, — рассказала телеканалу "360" супруга россиянина Виктория Ярошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740328" frameborder="0"></iframe> «Америка может спать спокойно» – Бутина о своем возвращении из США.(c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU