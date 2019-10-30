2019-10-30T08:40:48+03:00
В мире

HBO отказался от приквела к «Игре престолов» с Наоми Уотс

За 24 часа до этого стало известно о выходе из проекта шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, потом объявили о завершении проекта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Создатели приквела решили запустить проект про дом ТаргариеновСоздатели приквела решили запустить проект про дом ТаргариеновФото: кадр из фильма.
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Телеканал HBO неожиданно объявил о завершении проекта «Долгая ночь». Съемки приквела уже шли в Северной Ирландии. Главные роли достались Наоми Уотс, Джошу Уайтхаусу, Джейми Кэмпбеллу. Но суя по всему, отснятый материал останется невостребованным. Компания передумала выпускать в эфир историю о событиях, которые бы пояснили происхождение и мотивы белых ходоков, короля ночи – в приквеле события разворачивались за тысячу лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Съемки с Наоми Уотс не будут завершать, сообщили НВО Фото: EAST NEWS

Съемки с Наоми Уотс не будут завершать, сообщили НВОФото: EAST NEWS

Премьера должна была состояться летом. Но в НВО, как сообщает The Hollywood Reporter, внезапно передумали. Планы поменялись, и телеканал сделал заказ на другой приквел – «Дом драконов». По слухам это буде история дома Таргариенов, создатели перенесут зрителя на 300 лет до событий телесериала «Игра престолов». Проект вероятно создадут автор книг Игры престолов Джордж Мартин и Райаном Кондалом.

Кстати, решение о закрытии проекта «Долгая ночь» принято спустя 24 после выхода из проекта шоураннеров Бениоффа и Уайсса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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