Автоэксперты рассказали, как подготовить авто к зиме и сэкономить

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-30T08:53:00+03:00

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Один из главных вопросом, который много лет мучает автомобилистов: греть авто зимой или нет. Многие уверены, что современные иномарки в этом не нуждаются, подобная практика характерна только для «Жигулей».

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодчкин долгое время проводил исследования по указанному вопросу и пришел к выводу, что греть надо – это поможет продлить срок службы двигателя.

- Его нагревание происходит неравномерно, днище поршня благодаря возгоранию топливовоздушной смеси нагревается быстро, в то время как маслосъемные кольца и стенки цилиндра — медленнее. Резкий старт и буксование в сугробе сокращают жизнь поршневых колец, - подсказывает автоэксперт.

Ситуация с маслом тоже очень важна. Многие автомобилисты предпочитают использовать более вязкое при пробеге от 150 тысяч км.

Но надо помнить, что оно подходит только при эксплуатации авто в условиях теплой зимы. При наших морозах такое масло «помогает» посадить аккумулятор. Ведь чем выше вязкость, тем сложнее аккумуляторной батарее будет провернуть коленный вал.

- Хотя не всегда выбор масла для зимней эксплуатации можно остановить на «нулевке» (0W), для многих моторов хорошим вариантом на зиму будет масло с индексом 5W, - дает совет специалист.

Кстати, городские пробки и масса электроники в авто тоже сокращает срок службы аккумулятора. Первый тревожный звонок – машина не заводится в холоде.

Стоит оценить плотность электролита в АКБ, при необходимости долить дистиллированную воду. Проверить остаточный ресурс АКБ можно с помощью вольтметра: нормальный показатель — 12,6–12,8 В. Нужно помнить, что замер проводится на разомкнутой цепи, когда одна клема снята.

Эксперт так же порекомендовал подумать о щетках, чтобы избежать проблем с обледенением. Сейчас на рынке представлены бескаркасные зимние стеклоочистители. Их главная особенность в том, что каркас всей щетки спрятан в чехол, снаружи — лишь очистительная резинка. И хоть абсолютной чистоты такое устройство не дает, но неплохо улучшает обзорность и не замерзает, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU