2019-10-30T09:13:26+03:00
Общество

Грудинин сообщил, что у него нет денег на оплату по иску акционеров

Ранее суд постановил взыскать с директора Совхоза имени Ленина более миллиарда рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павел Грудинин должен выплатить о решению суда больше миллиардаПавел Грудинин должен выплатить о решению суда больше миллиардаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил об отсутствии денег на оплату иска. Напомним, в суд обратились другие акционеры предприятия. Грудинина обвинили в продаже земли по заниженной стоимости. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров.

С бизнесмена взыщут 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Правда, сам Павел Грудинин сообщил, что выполнить требование суда он не сможет:

- Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет, — заявил он российскому изданию Forbes.

Сайт kp.ru писал, что деньги, которые согласно иску должен отдать бизнесмен, пойдут не в пользу подавших заявление коллег, средства направят в Совхоз имени Ленина. Кроме того 104 тысячи рублей Павел Грудинин должен заплатить государству в виде пошлины – такое решение вынес суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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