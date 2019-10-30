Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами
Росстат проанализировал состояние дорог в российских регионах и назвал самые благополучные из них.
Традиционно, комфортней всего передвигаться автомобилистам из столицы. В Москве 97 процентов дорог соответствуют нормативным требованиям.
Пятерка лидеров выглядит так:
Москве (97%),
Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%),
Ставропольском крае (74,9%),
Красноярском крае (71,4%),
Ингушетия (70,4%).
Что касается антилидеров рейтинга, то самыми плохими признаны дороги в Республике Марий Эл. Там только 1,4% дорожного покрытия соответствует нормативу, остальное нуждается в ремонте или переделывании.
Пятерка антилидеров:
Республика Марий Эл (1,4%),
Саратовская область (9,9%),
Калмыкия (11,8%),
Архангельская (15,1%),
Магаданская области (17%).
Учитывая такой разброс в цифрах, общий процент нормальных дорог в стране 42,4. Но не стоит спешить с упреками, этот показатель растет. В 2008 году он был на отметке в 37,8%, так что за десять лет прирост составил 5%, пишет RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU