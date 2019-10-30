Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-30T09:13:43+03:00

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Росстат проанализировал состояние дорог в российских регионах и назвал самые благополучные из них.

Традиционно, комфортней всего передвигаться автомобилистам из столицы. В Москве 97 процентов дорог соответствуют нормативным требованиям.

Пятерка лидеров выглядит так:

Москве (97%),

Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%),

Ставропольском крае (74,9%),

Красноярском крае (71,4%),

Ингушетия (70,4%).

Что касается антилидеров рейтинга, то самыми плохими признаны дороги в Республике Марий Эл. Там только 1,4% дорожного покрытия соответствует нормативу, остальное нуждается в ремонте или переделывании.

Пятерка антилидеров:

Республика Марий Эл (1,4%),

Саратовская область (9,9%),

Калмыкия (11,8%),

Архангельская (15,1%),

Магаданская области (17%).

Учитывая такой разброс в цифрах, общий процент нормальных дорог в стране 42,4. Но не стоит спешить с упреками, этот показатель растет. В 2008 году он был на отметке в 37,8%, так что за десять лет прирост составил 5%, пишет RT.

Российские ученые уверены, что продлить срок службы асфальта и сделать его более качественным можно с помощью полиэтилена. Если делать из него специальную армирующую сетку, то асфальт сможет выдержать утроенные нагрузки. О новой технологии разработчики рассказали газете "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU