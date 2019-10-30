«Ни родители, ни солдаты не жаловались никогда»: В комитете солдатских матерей прокомментировали стрельбу в части в Забайкалье

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-30T10:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комитет солдатских матерей Забайкалья не поступали жалобы на войсковую часть 54160. Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь военнослужащих. Еще двое ранены. Все произошло при сдаче наряда. Нападавший задержан, а в Минобороны России озвучили предварительную причину трагедии - у Шамсутдинова был нервный срыв из-за «личных обстоятельств».

В среду 20 октября председатель Комитета солдатских матерей Валентина Мордова сообщила, что жалоб на эту войсковую часть не поступало:

- До случившегося жалоб не было. По 54160 ни один родитель, ни один солдат никогда не жаловался. И мы были в шоке, когда об этом сообщили. Там все тишь-гладь, никто никогда - ни солдаты, которые отслужили, ни контрактники – никто, - приводит ее слова ТАСС.

Мордова также подчеркнула, что никто из семьи нападавшего не обращался за помощью. А ведь если что-то не в порядке, мамы всегда бьют тревогу.

Сайт kp.ru ранее писал, что в Кремле стрельбу в войсковой части назвали "частным случаем". Для расследования преступления в Минобороны создали специальную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU