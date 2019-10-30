2019-10-30T10:10:53+03:00
Экономика

Замглавы Минфина Леонид Горин: число нацпроектов может вырасти с 12 до 15

А вот сумма финансирования меняться не будет
Елена АКИМОВА
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В правительстве задумались об увеличении числа нацпроектов. Если на сегодняшний день их реализуется 12, то ведется речь об увеличении до 15. В случае принятия решения сумма финансирования останется неизменной – 45,7 триллионов рублей.

- Президентом уже зафиксированы направления, поставлены задачи под нацпроекты. Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи, - об этом «Известиям» рассказал первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

Пока области точно не определены, не исключено, что это будут вливания в сельское хозяйство.

Основная нагрузка при реализации нацпроектов ляжет на регионы.

- До 70% реальных исполнителей всех 12 нацпроектов являются субъекты и органы местного самоуправления. От слаженности взаимоотношений с центром будет зависеть насколько эффективно выполним задачу, - объясняет Горнин.

Кстати, для оценки работы региональной власти определены 15 показателей. Первые результаты планируют рассмотреть в 2020 году.

Опыт успешной реализации масштабных проектов имеется у Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга.

- К сожалению, не все регионы имеют такой потенциал, и кассовое исполнение бюджетов в субъектах дифференцировано. Сейчас перед нами стоит задача подтянуть эти регионы, - заключил замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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