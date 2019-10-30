2019-10-30T10:42:55+03:00
Общество

Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на трех направлениях

Системы ввели в эксплуатацию на Дальнем Востоке, на Каспии и Балтике
Юлия САЛЬНИКОВА
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Система будет следить за объектами в воздухе и на водеСистема будет следить за объектами в воздухе и на водеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» действуют теперь на трех направлениях. К Каспию и Балтике добавился Дальний Восток. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

РЛС «Подсолнух» способен обнаруживать корабли (надводные цели) и воздушные объекты.

- Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения,- сообщил эксперт.

После получения информации об объекта национальная береговая охрана принимает решение о применении оружия или мобильных сил.

Сайт kp.ru писал, что Крымский мост охраняют в том числе РЛС "Подсолнух". Под водой за ситуацией тут следит - система "Плавник". В 2017 году стало извсетно о планах Минобороны развернуть в Арктике систему станций «Подсолнух».

ИСТОЧНИК KP.RU

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