Посольство Израиля в России закрыли из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-30T11:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В посольстве Израиля в России объявили о своем закрытии. Причиной стало решение министерства финансов Израиля ввести новые правила работы для дипломатов, работающих в других государствах. Эти правила, как сообщают представители посольства в России, противоречат договоренностям, достигнутым ранее. Правила работы посольств согласованы генеральным директором Минфин 21 июля 2019 года. Как сообщают в ведомстве, Минфин изменил правила, которых придерживались "десятилетиями".

- Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время, - сообщают в официальной группе фейсбука представители Посольства Израиля в России.

Трудовой конфликт привел к закрытию диппредставительства. Прием посетителей вести не будут, вход в здание закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU