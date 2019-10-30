2019-10-30T11:52:13+03:00
В мире

В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»

Ранее американские конгрессмены одобрили новый пакет санкций против Турции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Конгресс США одобрил введение санкций в отношении ТурцииКонгресс США одобрил введение санкций в отношении ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Турции считают, что американские санкции и обвинение в геноциде армян, навредят отношениям с США. Руководитель отдела по связам с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун назвал произошедшее «стратегической близорукостью». В твиттер о написал о противоречии между законопроектом палаты Представителей США и планами страны:

- Такой законопроект в то время, когда администрация США и правительство Турции стремятся достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов, явно нарушает политику правительства США, - написал Алтун в твиттер.

Он подтвердил готовность Турции продолжить борьбу с терроризмом несмотря на санкции. Решение конгрессменов в Анкаре рассматривают как процесс, который «нанесет ущерб двухсторонним отношениям Турции и США».

Напомним, американский конгресс одобрил резолюцию, которая призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Одно из причин введения экономических ограничений стало желание Анкары купить у России системы С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24