В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-30T11:52:13+03:00

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В Турции считают, что американские санкции и обвинение в геноциде армян, навредят отношениям с США. Руководитель отдела по связам с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун назвал произошедшее «стратегической близорукостью». В твиттер о написал о противоречии между законопроектом палаты Представителей США и планами страны:

- Такой законопроект в то время, когда администрация США и правительство Турции стремятся достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов, явно нарушает политику правительства США, - написал Алтун в твиттер.

Он подтвердил готовность Турции продолжить борьбу с терроризмом несмотря на санкции. Решение конгрессменов в Анкаре рассматривают как процесс, который «нанесет ущерб двухсторонним отношениям Турции и США».

Напомним, американский конгресс одобрил резолюцию, которая призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Одно из причин введения экономических ограничений стало желание Анкары купить у России системы С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU