В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»
В Турции считают, что американские санкции и обвинение в геноциде армян, навредят отношениям с США. Руководитель отдела по связам с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун назвал произошедшее «стратегической близорукостью». В твиттер о написал о противоречии между законопроектом палаты Представителей США и планами страны:
- Такой законопроект в то время, когда администрация США и правительство Турции стремятся достичь объема торговли в 100 миллиардов долларов, явно нарушает политику правительства США, - написал Алтун в твиттер.
Он подтвердил готовность Турции продолжить борьбу с терроризмом несмотря на санкции. Решение конгрессменов в Анкаре рассматривают как процесс, который «нанесет ущерб двухсторонним отношениям Турции и США».
Напомним, американский конгресс одобрил резолюцию, которая призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Одно из причин введения экономических ограничений стало желание Анкары купить у России системы С-400.
ИСТОЧНИК KP.RU