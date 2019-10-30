2019-10-30T12:14:43+03:00
Общество

В Москве начали бесплатно выдавать не зарегистрированный в России препарат «Фризимум»

Первыми получателями стали семьи с тяжелобольными детьми столицы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лекарство получили на три месяца впередЛекарство получили на три месяца впередФото: Мария ЛЕНЦ
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В Москве для тяжелобольных детей начали бесплатно выдавать «Фризиум». Препарат иностранного производства не зарегистрирован в России, но, учитывая острою в нем потребность, в сентябре 2019 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из бюджета 26 миллионов рублей на закупку более лекарств. На эти деньги закуплено 11,2 тысяч упаковок «Фризиума» и этого же препарата, но под другими названиями.

В ноябре стало известно, что партия прибыла в России. В среду 30 октября представитель московского департамента здравоохранения сообщил, что в столице уже начали выдавать препарат семьям с тяжелобольными детьми.

- 30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат «Клобазам», - приводит слова представителя департамента здравоохранения ТАСС.

«Клобазам» - это название действующего вещества. На рынке препараты больше известны как «Фризиум» и «Урбанил».

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в списке получателей препарата 550 детей. Лекарство выдают с расчетом на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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