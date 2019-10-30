В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-30T12:54:42+03:00

Авторы документа считают, что распространители информации о том, что существуют «безвредные наркотики» такие же преступники как и дилеры

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Авторы законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете предлагают лишать свободы нарушителей на срок от 5 до 7 лет. В зависимости от того, кто попался на нарушении закона. Минимальное наказание – 5 лет для тех, кто единожды пропагандировал запрещенные вещества. Максимальные 7 лет получат, в случае, если законопроект примут в Госдуме, виновники публикация о наркотиках в СМИ.

Документ разработан депутатами партии «Справедливая Россия».

- Наc давно тревожит очень опасная тенденция так называемого "мягкого потребления". Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости, - прокомментировал инициативу лидер партии Сергей Миронов.

Он уверен, что не безвредных наркотиков, а те, кто распространяет обратную информацию должны нести наказание. Причем административного штрафа для нарушителей не достаточно, считает Миронов, нужно уголовное наказание.

Ранее с инициативой ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети выступил президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU