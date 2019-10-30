В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-30T13:41:36+03:00

Дорогие гаджеты можно иметь, но купить их надо за личные деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

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Чиновников предложено ограничить в покупке рабочих гаджетов – верхний ценовой предел хочет установить Минфин России. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов. Свое предложение в ведомстве объясняют тем, что для одной и той же должности, но в разных министерствах, нормативы на покупку гаджетов разные. Порой покупают технику с завышенными свойствами для должностей, «для которых наличие таких устройств является излишним».

В связи с этим предложено установить общие нормативы для всех. Руководителям центрального аппарата, когда поправки примут, нельзя будет покупать рабочие смартфоны дороже 15 тысяч рублей. Предусмотрено также, сколько можно потратить на связь в месяц - не больше 4 тысяч. Планшеты для этой категории чиновников закупать будут не дороже 60 тысяч рублей, а ноутбуков - не дороже 100 тысяч.

Для советников и помощников министров планка еще ниже: смартфоны - максимально за 10 тысяч рублей, а на связь две тысячи. Ноутбуки дороже 80 тысяч рублей покупать нельзя, планка для планшетов - в 50 тысяч.

Ранее стало известно о сокращении числа чиновников в России.

ИСТОЧНИК KP.RU