2019-10-30T13:41:36+03:00
Общество

В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников

Речь идет о смартфонах, ноутбуках и планшетах, покупаемых для рабочих нужд
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дорогие гаджеты можно иметь, но купить их надо за личные деньгиДорогие гаджеты можно иметь, но купить их надо за личные деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Чиновников предложено ограничить в покупке рабочих гаджетов – верхний ценовой предел хочет установить Минфин России. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов. Свое предложение в ведомстве объясняют тем, что для одной и той же должности, но в разных министерствах, нормативы на покупку гаджетов разные. Порой покупают технику с завышенными свойствами для должностей, «для которых наличие таких устройств является излишним».

В связи с этим предложено установить общие нормативы для всех. Руководителям центрального аппарата, когда поправки примут, нельзя будет покупать рабочие смартфоны дороже 15 тысяч рублей. Предусмотрено также, сколько можно потратить на связь в месяц - не больше 4 тысяч. Планшеты для этой категории чиновников закупать будут не дороже 60 тысяч рублей, а ноутбуков - не дороже 100 тысяч.

Для советников и помощников министров планка еще ниже: смартфоны - максимально за 10 тысяч рублей, а на связь две тысячи. Ноутбуки дороже 80 тысяч рублей покупать нельзя, планка для планшетов - в 50 тысяч.

Ранее стало известно о сокращении числа чиновников в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета
Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе
Зеленский назвал главные ценности современной Украины
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет
В Москве нашли водителя-рекордсмена: Он накатал штрафов на миллион рублей
В Москве начали бесплатно выдавать не зарегистрированный в России препарат «Фризимум»
В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»
Посольство Израиля в России временно закрыли из-за нехватки денег
На концерте американской певицы в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»
Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на трех направлениях
«Ни родители, ни солдаты не жаловались никогда»: В комитете солдатских матерей прокомментировали стрельбу в части в Забайкалье
Замглавы Минфина Леонид Горин: число нацпроектов может вырасти с 12 до 15
Грета Тунберг отказалась от премии Северного Совета
ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24
В России изменились правила ОСАГО
Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами
Грудинин сообщил, что у него нет денег на оплату по иску акционеров
Автоэксперты рассказали, как подготовить авто к зиме и сэкономить