В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников
Чиновников предложено ограничить в покупке рабочих гаджетов – верхний ценовой предел хочет установить Минфин России. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов. Свое предложение в ведомстве объясняют тем, что для одной и той же должности, но в разных министерствах, нормативы на покупку гаджетов разные. Порой покупают технику с завышенными свойствами для должностей, «для которых наличие таких устройств является излишним».
В связи с этим предложено установить общие нормативы для всех. Руководителям центрального аппарата, когда поправки примут, нельзя будет покупать рабочие смартфоны дороже 15 тысяч рублей. Предусмотрено также, сколько можно потратить на связь в месяц - не больше 4 тысяч. Планшеты для этой категории чиновников закупать будут не дороже 60 тысяч рублей, а ноутбуков - не дороже 100 тысяч.
Для советников и помощников министров планка еще ниже: смартфоны - максимально за 10 тысяч рублей, а на связь две тысячи. Ноутбуки дороже 80 тысяч рублей покупать нельзя, планка для планшетов - в 50 тысяч.
Ранее стало известно о сокращении числа чиновников в России.
ИСТОЧНИК KP.RU