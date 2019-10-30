Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе
Владимир Зеленский рассказал, какие три этапа нужно пройти, чтобы разрешить конфликт в Донбассе. Сейчас, по мнению украинского президента, страна проходит первый этап –« завершение горячей стадии и прекращение огня». Только после того, как он будет завершен, можно переходить к двум другим. Напомним, 29 октября началось разведение сил в селе Золотое ДНР. Произошло это после семидневного соблюдения тишины. Когда требование по прекращению обстрелов было соблюдено, президент Украины дал распоряжение начать вывод войск.
- Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа, - приводит слова Зеленского ТАСС.
Президент Украины выступил 30 октября в Мариуполе на Форуме единства. Вторым этапом он назвал «примирение людей». В этот период стороны должны прийти к консенсусу. Третий этап «безопасная реинтеграция».
ИСТОЧНИК KP.RU