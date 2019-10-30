2019-10-30T13:58:39+03:00
В мире

Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе

Президент Украины рассказал об этом на Форуме единства в Мариуполе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент Украины назвал этапы решения конфликта в ДНРПрезидент Украины назвал этапы решения конфликта в ДНРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский рассказал, какие три этапа нужно пройти, чтобы разрешить конфликт в Донбассе. Сейчас, по мнению украинского президента, страна проходит первый этап –« завершение горячей стадии и прекращение огня». Только после того, как он будет завершен, можно переходить к двум другим. Напомним, 29 октября началось разведение сил в селе Золотое ДНР. Произошло это после семидневного соблюдения тишины. Когда требование по прекращению обстрелов было соблюдено, президент Украины дал распоряжение начать вывод войск.

- Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа, - приводит слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины выступил 30 октября в Мариуполе на Форуме единства. Вторым этапом он назвал «примирение людей». В этот период стороны должны прийти к консенсусу. Третий этап «безопасная реинтеграция».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета
В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников
Зеленский назвал главные ценности современной Украины
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет
В Москве нашли водителя-рекордсмена: Он накатал штрафов на миллион рублей
В Москве начали бесплатно выдавать не зарегистрированный в России препарат «Фризимум»
В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»
Посольство Израиля в России временно закрыли из-за нехватки денег
На концерте американской певицы в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»
Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на трех направлениях
«Ни родители, ни солдаты не жаловались никогда»: В комитете солдатских матерей прокомментировали стрельбу в части в Забайкалье
Замглавы Минфина Леонид Горин: число нацпроектов может вырасти с 12 до 15
Грета Тунберг отказалась от премии Северного Совета
ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24
В России изменились правила ОСАГО
Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами
Грудинин сообщил, что у него нет денег на оплату по иску акционеров
Автоэксперты рассказали, как подготовить авто к зиме и сэкономить