Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-30T13:58:39+03:00

Президент Украины рассказал об этом на Форуме единства в Мариуполе

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Владимир Зеленский рассказал, какие три этапа нужно пройти, чтобы разрешить конфликт в Донбассе. Сейчас, по мнению украинского президента, страна проходит первый этап –« завершение горячей стадии и прекращение огня». Только после того, как он будет завершен, можно переходить к двум другим. Напомним, 29 октября началось разведение сил в селе Золотое ДНР. Произошло это после семидневного соблюдения тишины. Когда требование по прекращению обстрелов было соблюдено, президент Украины дал распоряжение начать вывод войск.

- Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа, - приводит слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины выступил 30 октября в Мариуполе на Форуме единства. Вторым этапом он назвал «примирение людей». В этот период стороны должны прийти к консенсусу. Третий этап «безопасная реинтеграция».

ИСТОЧНИК KP.RU