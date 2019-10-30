2019-10-30T14:29:45+03:00
Общество

В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете

Ранее депутаты «Справедливой России» сообщили о внесении проекта на рассмотрение в Госдуму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал информацию о законопроектеДмитрий Песков прокомментировал информацию о законопроектеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Итогового варианта закона о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети пока не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков пояснил – проект только внесли в Госдуму, «окончательного варианта» документа еще нет.

В среду 30 октября лидер партии «Справедливая Россия» сообщил о том, что законопроект подготовили и направили на рассмотрение в Госдуму. Речь идет замене административного наказания уголовным для тех, кто пропагандирует различным образом наркотики, в том числе, когда заявляет, что сеть безопасные и небезопасные запрещенные вещества. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы, предложено вести виновникам распространения такой информации в СМИ. Минимальное наказание – 5 лет.

Изначально предложение ввести поправки в уголовном кодексе и прописать наказание за пропаганду наркотиков в Сети, принадлежит президенту Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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