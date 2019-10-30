Доступные авиабилеты для студентов: Губернатор Ямала расширил список льгот для многодетных семей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-30T15:26:16+03:00

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На Ямале расширили льготы для многодетных семей: к списку льготников, которым сегодня доступны авиабилеты по специальным тарифам, добавились студенты. Учащиеся вузов из многодетных семей до 23 лет с 1 января 2020 года смогут летать на каникулы или в отпуск по сниженным ценам. О нововведении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на своей странице в Инстаграме.

- Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в ВУЗах, - рассказал глава региона. - Сегодня в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но мы решили включить в неё студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города.

Новой льготой смогут воспользоваться 1597 ямальских студентов. Стоимость авиабилета для детей из многодетных семей — всего 2500 рублей. Благодаря региональной поддержке ямальцы стали чаще ездить в отпуск на юг, например, в Сочи и в Крым. Почти 9500 детей из многодетных семей в этом году отправились на отдых вместе с родителями по льготным билетам.

Кроме того, правительство ЯНАО расширило список доступных авиаперелетов для всех жителей региона (сейчас льготы распространяются на 26 направлений). С 1 ноября к субсидируемым перелетам добавится рейс Салехард-Москва (стоимость билета составит 9500 руб.), а с 1 января 2020 ггода— еще четыре рейса из городов ЯНАО в Сочи, Симферополь и Тюмень.

- Для северян авиасообщение – ключевая тема, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края. Еще недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Второй важный вопрос – доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения.