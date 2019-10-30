За 90 лет количество внуков у российских бабушек сократилось в семь раз

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-30T15:49:07+03:00

Число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось в семь раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С каждым годом количество внуков у российских бабушек и дедушек только сокращается. Если в 1926 году на 100 пенсионеров приходилось 542 внука, то в 2019 – только 81.

- За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз, - сообщает РИАМО со ссылкой на Росстат.

Связано это, в первую очередь, с ростом числа пожилых людей. Причем не только в России, но и во всем мире. Этому способствует развитие медицины, благодаря которой существенно увеличивается продолжительность жизни.

В России это связано еще и с тем, что нынешние бабушки и дедушки – это представители многочисленного поколения родившихся в 1940-х – 1950-х годах. А в 1990-х, наоборот, произошел провал, из-за чего сейчас мало молодых людей, которые находятся в детородном возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU