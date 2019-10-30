Появилось новое видео скандала, который устроила актриса Лидия Вележева
Появилось новое видео конфликта, который устроила актриса Лидия Вележева на борту самолета «Москва — Тель-Авив».
Лайнер не смог вылететь по графику и этот факт очень разозлил именитую пассажирку, которая летела на гастроли. Она высказала свое недовольство членам экипажа, причем в довольно категоричной форме.
В итоге командир корабля принял решение оставить пассажирку в Москве. На борт пригласили полицейских и стражи порядка вывели дебоширку. Удалось это не сразу, Вележева сопротивлялась и не хотела покидать самолет, но все же полицейские справились.
Остальные пассажиры не стали терять времени даром и записали «спектакль» на видео, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, актриса летела вместе с коллегами по цеху — Марией Порошиной и Валерием Яременко.
В театре имени Евгения Вахтангова, где служит Вележева, очень удивились данному происшествию и сомневаются, что актриса могла так неадекватно себя вести.
В свое оправдание актриса сказала kp.ru, что не понимает смысла произошедшего и не считает себя виноватой.
Рейс Москва Тель-Авив задержали на несколько часов из-за неадекватного поведения актрисы Лидии Вележевой..
ИСТОЧНИК KP.RU