2019-10-30T17:37:31+03:00
Звезды

Появилось новое видео скандала, который устроила актриса Лидия Вележева

Сотрудники полиции попытались вывести пассажирку из самолета, но удалось это не с первой попытки [видео]
Елена АКИМОВА
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Сейчас с происшествием в самолете, которое устроила Лидия Вележева, разбираются полицейскиеСейчас с происшествием в самолете, которое устроила Лидия Вележева, разбираются полицейскиеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Появилось новое видео конфликта, который устроила актриса Лидия Вележева на борту самолета «Москва — Тель-Авив».

Лайнер не смог вылететь по графику и этот факт очень разозлил именитую пассажирку, которая летела на гастроли. Она высказала свое недовольство членам экипажа, причем в довольно категоричной форме.

В итоге командир корабля принял решение оставить пассажирку в Москве. На борт пригласили полицейских и стражи порядка вывели дебоширку. Удалось это не сразу, Вележева сопротивлялась и не хотела покидать самолет, но все же полицейские справились.

Остальные пассажиры не стали терять времени даром и записали «спектакль» на видео, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, актриса летела вместе с коллегами по цеху — Марией Порошиной и Валерием Яременко.

В театре имени Евгения Вахтангова, где служит Вележева, очень удивились данному происшествию и сомневаются, что актриса могла так неадекватно себя вести.

В свое оправдание актриса сказала kp.ru, что не понимает смысла произошедшего и не считает себя виноватой.

Рейс Москва Тель-Авив задержали на несколько часов из-за неадекватного поведения актрисы Лидии Вележевой..

ИСТОЧНИК KP.RU

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