СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-30T17:48:17+03:00

Столтенберг сообщил, что НАТО будет наращивать присутствие в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, поэтому альянс будет накращивать свое присутствие в регионе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Для НАТО ситуация в Черном море имеет огромное стратегическое значение (…) присутствие в этом регионе увеличивается», - сказал генсек НАТО на брифинге в Одессе.

По словам Столтенберга, регион имеет значение, поскольку членами НАТО являются три прибрежных страны Черного моря, Румыния, Болгария и Турция. Также он назвал Грузию и Украину партнерскими странами, ситуация в которых важна для альянса.

Подтверждением стратегической значимости Черного моря генсек НАТО назвал поддержку Украине и присутствие четырех кораблей альянса в Одессе.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил об увеличении НАТО расходов на оборону. Поводом для этого он назвал распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU