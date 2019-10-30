СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-30T19:11:05+03:00

С 2020 года налог для самозанятых могут ввести еще в 19 регионах Фото: Евгения ГУСЕВА

На данный момент к эксперименту подключены Москва Подмосковье, Татарстан и Калужская области

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Со следующего года налог для самозанятых, который действует в четырех регионах России, планируется распространить еще на 19 регионов страны. Такое предложение указано в проекте Минфина, размещенном на портале правовой информации.

В среду, 30 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о планах с 2020 года в ближайшее время распространить налог для самозанятых на другие регионы.

На данный момент эксперимент по специальному налоговому режиму действует в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

Минфин предложил подключить к эксперименту город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила со следующего года ввести налог для самозанятых по всей России.

Напомним, в начале года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в рамках эксперимента был введен налог на самозанятых, которым предлагают зарегистрироваться и платить 4 - 6% с дохода. В данную категорию попадает около 8 миллионов россиян. Распространить регион на всю Россию планируют, если эксперимент будет успешным.

ИСТОЧНИК KP.RU