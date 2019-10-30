Эксперт прокомментировал разрешение Дании на прокладку «Северного потока -2»

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-30T18:30:21+03:00

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник объяснил, почему Дания так долго не выдавала разрешение на строительство «Северного потока -2». Это чисто политическое решение, уверен эксперт.

Теперь у России появится возможность протянуть газопровод «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

- Дания тянула до последнего и естественно само решение очень позитивное и стратегическое, - комментирует Пасечник RT.

Он так же подчеркнул, что данный факт даст возможность изменить формат российских переговоров с Украиной.

- Трубоукладчик как раз уже реализовал всю морскую часть за исключением этого датского участка, — считает он.

Помимо важного политического контекста это решение даст возможность реализовать проект до конца 2019 года, как и планировалось.

- Возможно первый газ пойдет не 1 января, как ожидалось, а с задержкой на несколько недель, - сказал Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU