Минфин предложил сократить расходы чиновников на смартфоны и планшеты

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-30T19:18:30+03:00

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В скором будущем чиновники могут лишиться дорогостоящих гаджетов и ноутбуков. Соответствующее постановление подготовило Министерство финансов России. Проект документа можно посмотреть на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что ограничения будут вводиться соразмерно должностям и категориям чиновников. Так, госслужащие центрального аппарата не смогут покупать мобильные телефоны дороже 15 тысяч рублей и планшеты дороже 60 тысяч. При этом, их расходы на связь не должны превышать четыре тысячи рублей в месяц, сообщает телеканал «360».

В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас федеральные госорганы могут сами определять цену и количество необходимых им товаров. Однако это нередко приводит к огромной разнице в нормативах для одной и той же должности в разных органах власти. Кроме того, пользуясь неограниченной свободой, некоторые чиновники покупают необоснованно дорогие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU