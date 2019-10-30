В регионах появятся центры военной подготовки «Авангард»

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-30T19:53:21+03:00

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Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что в регионах скоро появятся учебно-методические центры военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе «Авангард».

Работы уже ведутся. Например, в Москве и области строительство комплекса для школьников стартовало 10 сентября. Его возведут на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот».

- Данная инициатива нашла поддержку у президента страны. В будущем подобные центры станут основой для формирования патриотического воспитания у подрастающего поколения, - цитирует сайт телеканала «Звезда» Андрей Картаполов.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе подразделений из зоны безопасности в Сирии. Этот процесс прописан в меморандуме о взаимопонимании, документ 22 октября подписали президенты России и Турции. Овод подразделений курдов завершен раньше срока. Теперь на этой территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование, чтобы убедиться, что "курдские отряды самообороны" ушли за территорию приграничных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU