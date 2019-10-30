2019-10-30T21:16:07+03:00
Общество

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени сотрудников госструктур

«Следователи» сообщают своим жертвам, что они признаны потерпевшими по уголовным делам и просят доплатить за ход расследования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени представителей госструктурСК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени представителей госструктурФото: Александр ДЫБИН
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Следственный комитет сообщил о новом способе телефонного мошенничества под видом представителей следственных органов СК и других государственных структур.

«Отмечается рост обращений о мошенничестве. Ежедневно … жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур», - говорится в релизе СК.

Чаще жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. «Следователи» сообщают им, что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированных БАДов, и обещают добиться от преступников возмещения ущерба, но просят заплатить за «ускорение расследования».

В Следственном комитете отметили, что о таких звонках необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, ранее появилась информация о другом новом способе телефонного мошенничества, но уже под видом представителей банковских организаций для списания средств со счёта клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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