Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал свою ошибку
На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови сбитого под Кировом «пьяного мальчика» Алеши Шимко, признал свою ошибку и заявил, что ребенок был трезв. Об этом сообщила представитель семьи погибшего шестилетнего мальчика.
Как сообщает RT, представитель семьи рассказала, что этиловый спирт в крови ребёнка был обнаружен после неправильного хранения в городском морге, где пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.
Семья погибшего мальчика подала заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием привлечь судмедэксперта к уголовной ответственности по статье «Халатность».
Напомним, мальчик погиб под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года. Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как судмедэксперт выявил в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Виновница дорожно-транспортного происшествия Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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