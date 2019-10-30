Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал свою ошибку

СЕГОДНЯ 22:11 2019-10-30T22:12:34+03:00

Сообщается, что алкоголь в крови погибшего ребенка был обнаружен из-за неправильного хранения пробирок

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На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови сбитого под Кировом «пьяного мальчика» Алеши Шимко, признал свою ошибку и заявил, что ребенок был трезв. Об этом сообщила представитель семьи погибшего шестилетнего мальчика.

Как сообщает RT, представитель семьи рассказала, что этиловый спирт в крови ребёнка был обнаружен после неправильного хранения в городском морге, где пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.

Семья погибшего мальчика подала заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием привлечь судмедэксперта к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Напомним, мальчик погиб под колесами машины в Балашихе в апреле 2017 года. Инцидент получил широкий общественный резонанс после того, как судмедэксперт выявил в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Виновница дорожно-транспортного происшествия Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU