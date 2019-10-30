ФРС США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку

СЕГОДНЯ 23:27 2019-10-30T23:37:24+03:00

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В среду, 30 октября, Федеральная резервная система (ФРС), которая в Соединенных Штатах выполняет функции Центробанка, в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.

В сообщении Федерального комитета по открытым рынкам уточняется, что базовая ставка снижается на 25 базисных пунктов: с предыдущего уровня в 1,75 — 2% годовых до 1,5 — 1,75%. Пресс-служба регулятора отмечает, что такое решение было принято на фоне сохраняющейся неопределенности в вопросе увеличения темпа роста цен, и такая мера может способствовать приближению инфляции к целевому уровню в два процента.

Большинство экспертов ожидали, что Федрезерв снова снизит базовую ставку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые после десяти лет сохранения на прежнем уровне или повышения ФРС снизила базовую процентную ставку в июле этого года, потом – в сентябре. Американский регулятор добивается скорейшего возвращения к целевому уровню инфляции в 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU