Возле здания посольства США в Багдаде упала ракета

СЕГОДНЯ 00:49 2019-10-31T00:54:28+03:00

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В среду, 30 октября, возле здания американского посольства в Багдаде, расположенном в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы, где находятся правительственные учреждения и иностранные дипмиссии, снова взорвалась ракета, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, в результате взрыва погиб один иракский военнослужащий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антиправительственные выступления в Ираке не прекращаются с 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей.

А утром 3 октября в «зеленой зоне» Багдада взорвались две ракеты, после чего в столице ввели комендантский час. За время массовых беспорядков в Ираке погибли десятки людей.

ИСТОЧНИК KP.RU